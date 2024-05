AgenPress. 3 scuole sono state danneggiate in un attacco a Odessa. Queste si aggiungono alle migliaia di scuole e asili che sarebbero stati distrutti o danneggiati in Ucraina, interrompendo l’accesso all’istruzione per milioni di bambini. Le scuole non sono obiettivi. Gli attacchi devono finire.

Tratto dal profilo X dell’UNICEF Ucraina.