Taxi, Hallissey (Radicali Italiani): mille licenze in più a Roma. Ora liberalizziamo il settore

AgenPress. “Alle persecuzioni delle cooperative contro i tassisti che denunciano i soprusi di questa categoria, segue, giusto in tempo, il bando di Roma per l’assegnazione di nuove licenze. Siamo contenti, ma non basta. Le lobby da troppo tempo distruggono la libertà economica e la politica del settore.

Una casta, che blocca l’aumento del numero di licenze nelle principali città italiane e impone un regime di pressione sulla politica, causando un danno enorme alla concorrenza. Da anni chiediamo un impegno concreto contro i soprusi di questa categoria, la liberalizzazione del mercato e delle licenze non è più rimandabile.

Rimaniamo in fila sperando che prima o poi la macchina della concorrenza passi davvero.”