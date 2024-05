Isernia: sequestrati 18.000 prodotti pericolosi per la salute umana. Denunciati 11 imprenditori

AgenPress. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia hanno sottoposto a sequestro, nel corso di distinte attività di servizio, 18.000 prodotti per l’igiene personale e cosmetici dannosi per la salute umana, quali balsami, saponi, lacche, doccia schiuma, dopobarba e gel solari.

Sono stati complessivamente denunciati all’Autorità Giudiziaria 11 soggetti, legali rappresentanti delle 12 società coinvolte operanti nel settore del commercio dei prodotti per la cura e l’igiene della persona, ritenuti responsabili del reato di immissione in commercio di prodotti cosmetici dannosi per la salute umana, previsto dall’art. 3 del D. Lgs. n. 204/2015.

In particolare, i preliminari controlli eseguiti dai militari del Gruppo di Isernia permettevano di individuare e sottoporre a sequestro, presso 4 esercizi commerciali ubicati nella provincia pentra, prodotti di igiene personale e cosmetici commercializzati e posti in vendita contenenti il “Buthylphenyl methylpropional”, comunemente denominato “Lilial”, dannoso per l’incolumità umana, in virtù del Regolamento Europeo n. 1223/2009 in materia di sicurezza di prodotti cosmetici.

La successiva disamina della copiosa documentazione contabile acquisita nel corso degli interventi, ha consentito di individuare ulteriori fornitori e grossisti, ubicati in altre province italiane, i cui titolari sono stati deferiti alle competenti Procure della Repubblica per la medesima fattispecie criminosa.