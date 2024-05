Premierato. Renzi: “Meloni non arriverà mai al referendum. Se non passa in Parlamento il governo deve essere sfiduciato”

AgenPress – “Meloni non arriverà mai al referendum” sul premierato “perché questa riforma non arriverà mai a essere approvata dal Parlamento con quattro letture”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a un evento per le europee al Teatro Dal Verme di Milano. Ai cronisti che chiedevano se la premier Meloni dovrebbe dimettersi nel caso andasse male l’eventuale referendum, Renzi ha risposto: “È ovvio. Se il governo fa una riforma, e questa riforma non passa, il governo è sfiduciato. Questo era valido per me nel 2016 ed era valido per David Cameron”.