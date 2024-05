Premierato. M5S: “Quello che state facendo è un pasticcio normativo che sta dando sepoltura alla democrazia e allo stato di diritto”

AgenPress. “Voi forse non avete capito quali danni può fare questa riforma, state cedendo al fascino nostalgico dell’uomo o della donna forte. Quello che state facendo è un pasticcio normativo che sta dando sepoltura alla democrazia e allo stato di diritto. E guardate che non possiamo sapere se questo premier sarà di destra o di sinistra ma di una cosa possiamo essere certi: non c’è un potere peggiore di quello che si nasconde dietro una finta democrazia”.

E’ quanto dichiara il senatore del M5S Roberto Cataldi intervenendo in sede di discussione generale sul premierato.