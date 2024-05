Guerra in Ucraina. Putin sostiene il piano di pace di Xi Jinping. Negoziati tengano conto dei nostri interessi

AgenPress – Vladimir Putin ha affermato di sostenere il piano cinese per una soluzione pacifica della crisi ucraina, affermando che Pechino ha una piena comprensione di ciò che si nasconde dietro la crisi.

Putin, parlando all’agenzia di stampa cinese Xinhua prima della sua visita a Pechino questa settimana, ha affermato che la Russia è rimasta aperta al dialogo e ai colloqui per risolvere il conflitto che dura da più di due anni.

“Siamo positivi nella nostra valutazione dell’approccio della Cina alla risoluzione della crisi ucraina. A Pechino ne comprendono veramente le cause profonde e il significato geopolitico globale”.

Putin ha espresso apprezzamento per “i concetti e i suggerimenti” indicati dalla Cina a dimostrazione di un “sincero desiderio di stabilizzare la situazione”. E i quattro principi per la soluzione pacifica della crisi ucraina recentemente proposti dal presidente Xi Jinping “si inseriscono perfettamente” nell’attuale scenario. “Questi passi si basano sull’idea che dobbiamo rinunciare alla ‘mentalità della Guerra Fredda’ e garantire la sicurezza indivisibile e il rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite nella loro interezza e interrelazione”, ha aggiunto il leader russo.

All’epoca ricevette una tiepida accoglienza sia in Russia che in Ucraina, mentre gli Stati Uniti affermarono che la Cina si stava presentando come un pacificatore ma rifletteva la “falsa narrativa” della Russia e non riusciva a condannare la sua invasione.

Più di un anno fa Pechino ha presentato un documento in 12 punti che stabiliva i principi generali per porre fine alla guerra, senza però entrare nei dettagli.

I principi aggiuntivi di Xi richiedono un “raffreddamento” della situazione, condizioni per ripristinare la pace, creare stabilità e minimizzare gli impatti sull’economia mondiale.

La Russia vede il conflitto come una lotta contro l’“Occidente collettivo” che non ha tenuto conto delle preoccupazioni di Mosca in materia di sicurezza, promuovendo l’espansione verso est della NATO e l’attività militare vicino ai suoi confini.