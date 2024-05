Frode fiscale, truffa ai danni dell’Unione Europea. Un arrestato e sequestri per oltre 3,6 milioni di euro

AgenPress. I finanzieri del Comando Provinciale Milano, su delega della Procura Europea (E.P.P.O.) – Ufficio di Milano, hanno tratto in arresto un soggetto indagato per frode fiscale, truffa ai danni dell’Unione Europea, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio e stanno procedendo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di disponibilità finanziarie e beni mobili per oltre 3,6 milioni di euro, come disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma.

Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, hanno permesso di ricostruire un’articolata frode all’I.V.A. perpetrata da una società romana, attiva nel settore del commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici, amministrata di fatto da un soggetto formalmente residente all’estero, che ha posto in essere artifizi contabili mediante l’indicazione in dichiarazione di un credito I.V.A. fittizio per abbattere il debito derivante dall’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di numerosi esercizi commerciali del settore.

Le attività investigative hanno consentito, inoltre, di riscontrare che l’azienda romana ha avuto accesso indebitamente a consistenti finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche concessi da diversi Istituti di credito a fronte della presentazione di documentazione mendace.

Tali condotte hanno permesso all’indagato di ottenere ingiusti profitti, parte dei quali sono stati riciclati all’estero tramite ulteriori schermi societari a lui riconducibili, sottraendo risorse dall’impresa in danno dei creditori e portando così la società al fallimento.