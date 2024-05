Slovacchia. Il premier Robert Fico ferito a colpi di arma da fuoco. Trasportato all’ospedale in elicottero, è grave. Verrà operato

AgenPress – Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato colpito più volte dopo una riunione del governo ed è in pericolo di vita, secondo una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Il leader slovacco è stato trasportato all’ospedale di Banska Bystrica, secondo il comunicato.

La città di Handlova, dove è avvenuta la sparatoria, è a circa due ore di macchina dalla capitale Bratislava. Il governo era in città per una riunione fuori sede.

Il vicepresidente del parlamento, Lubos Blaha, ha confermato l’incidente durante una riunione parlamentare, che è stata sospesa a tempo indeterminato. Secondo le informazioni del quotidiano slovacco “Plus 7 dni” le condizioni del premier sono molto gravi: un elicottero lo ha trasportato all’ospedale di Banska Bystrica, città del centro della Slovacchia, situata sulle rive del fiume Hron.

Secondo l’agenzia di stampa TASR, contro Fico sono stati sparati diversi colpi di arma da fuoco. Il servizio medico di emergenza della Slovacchia ha detto di aver inviato sul posto un’eliambulanza.

La presidente slovacca Zuzana Čaputová ha condannato quello che ha definito un attacco “brutale e sconsiderato” contro la politica 59enne. “Sono scioccata. Auguro a Roberto Fico tutta la forza in questo momento critico per riprendersi dall’attacco”, ha scritto Čaputová su Facebook.

Fico ha vinto un terzo mandato come primo ministro slovacco lo scorso ottobre dopo aver condotto una campagna che criticava il sostegno occidentale all’Ucraina. Prima delle elezioni, Fico non ha nascosto le sue simpatie verso il Cremlino e ha accusato “nazisti e fascisti ucraini” di aver provocato Vladimir Putin a lanciare l’invasione, ripetendo la falsa narrativa che il presidente russo ha usato per giustificare la sua invasione.

Mentre era all’opposizione, Fico divenne uno stretto alleato del primo ministro ungherese Viktor Orban, soprattutto quando si trattava di criticare l’Unione europea.