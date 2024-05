AgenPress. Le autorità di Kiev hanno iniziato a demolire un monumento di epoca sovietica che celebrava l’amicizia con la Russia.

Il monumento commemora la firma nel 1654 di un trattato che vincolava l’Ucraina al dominio russo. La struttura, una serie di sculture in pietra raffiguranti i firmatari ucraini e russi del trattato, è stata installata in un parco nel centro di Kiev come parte di un complesso commemorativo che celebra l’amicizia tra russi e ucraini.

Dall’inizio dell’invasione nel 2022, le autorità di Kiev avevano già rimosso nello stesso sito due statue di bronzo raffiguranti un lavoratore ucraino e uno russo.

Lo smantellamento potrebbe richiedere diversi giorni poiché la struttura è piuttosto massiccia. Si tratta di circa 20 pezzi di peso compreso tra le sei e le sette tonnellate ciascuno.

L’Ucraina l’anno scorso ha approvato una legge sulla decolonizzazione per cambiare i nomi delle strade e abbattere più monumenti.

A Kiev, una piazza che un tempo prendeva il nome dall’autore russo Leone Tolstoj è ora chiamata Piazza degli Eroi Ucraini.