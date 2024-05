AgenPress. Una mostra di equipaggiamenti militari occidentali catturati alle forze armate di Kiev durante i combattimenti in Ucraina è stata aperta nella capitale russa.

La mostra organizzata dal Ministero della Difesa russo presenta più di 30 pezzi di equipaggiamento pesante di fabbricazione occidentale, tra cui un carro armato da battaglia M1 Abrams di fabbricazione statunitense e un veicolo corazzato da combattimento Bradley, un carro armato Leopard 2 e un veicolo corazzato di fanteria Marder dalla Germania, e un veicolo blindato AMX-10RC di fabbricazione francese.

Le autorità russe hanno criticato le forniture di armi ed equipaggiamenti militari occidentali all’Ucraina, considerandole una prova del coinvolgimento diretto della NATO nei combattimenti. Allo stesso tempo, il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente dichiarato che le forniture militari occidentali a Kiev non cambieranno il corso del conflitto e non impediranno alla Russia di raggiungere i suoi obiettivi.

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha salutato la mostra di Mosca come una “idea brillante”.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che i diplomatici stranieri con sede a Mosca dovrebbero cogliere l’occasione per visitare la mostra per vedere come “l’Occidente distrugge la pace sul pianeta”.

“Questa mostra sarà interessante per tutti coloro che credono ancora nei mitici ‘valori occidentali’ o non si accorgono dell’aggressione scatenata dalla NATO contro la Russia e il nostro popolo”, ha concluso Maria Zakharova.