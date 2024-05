AgenPress – Ogni anno, la Russia approfitta del 9 maggio per rafforzare la propria immagine di potenza globale dalla leggendaria potenza militare. Un tempo simbolo di unità tra le nazioni che aspiravano alla pace, il Giorno della Vittoria si è ora evoluto in un’altra linea su un campo di battaglia ideologico tra Russia e Occidente, compresa l’Ucraina.

Quest’anno, la Russia – dichiarata Stato sponsor del terrorismo dall’UE – festeggerà subito dopo l’insediamento del suo quinto presidente, e probabilmente a vita, Vladimir Putin, incriminato dalla Corte penale internazionale. Il Paese sembra aver perso la sua battaglia per la democrazia ed è orgoglioso dell’ulteriore alienazione dall’Occidente e delle crescenti vittime della sua aggressione. La Russia è stata sottomessa da un’estesa censura e propaganda, da un crescente illiberalismo e dalla repressione delle voci dissenzienti che si è estesa fino agli omicidi.

Sebbene il voto performativo abbia registrato anomalie diffuse e 22 milioni di voti falsi espressi in tutto il Paese, l’esito di un’elezione veramente libera ed equa potrebbe produrre risultati simili. Ciò significa che con l’attuale leader della Russia, poco potrebbe cambiare per il Paese.

Mentre l’Europa giura solennemente che gli orrori della guerra non dovrebbero mai più ripetersi, la Russia proclama che può avanzare ancora una volta in tutta Europa. Nella migliore tradizione della diplomazia russa, prosegue il ricatto nucleare, annunciando esercitazioni tattiche sulle armi nucleari e minacciando Gran Bretagna e Francia per il loro coraggioso sostegno all’Ucraina.

Gli analisti suggeriscono che il Cremlino mira a catturare Chasiv Yar entro il 9 maggio per soddisfare la fame di vittoria del suo pubblico interno. Questa posizione strategica potrebbe potenzialmente servire da trampolino di lancio per ulteriori avanzamenti russi verso Sloviansk e Kramatorsk.

Ma non sono questi i territori che potrebbero soddisfare l’appetito della Russia. Ciò che vogliono veramente è la sconfitta dell’Occidente, il cui sforzo collettivo non è sufficiente affinché l’Ucraina sia un paese sicuro e prospero. L’Ucraina è un messaggio a tutte le ex repubbliche sovietiche, una sorta di “impiccato” che ricorda il destino dei disobbedienti.

Per compensare le perdite significative nella guerra contro l’Ucraina, la leadership russa mira a reclutare circa 400.000 soldati a contratto. Intanto Putin ha annunciato che entro la fine dell’anno mezzo milione di russi saranno mobilitati per la guerra contro l’Ucraina, di cui 617mila attualmente impegnati in combattimento. Con il pretesto delle elezioni nei territori temporaneamente occupati, Mosca ha lanciato una mobilitazione nascosta per la fase successiva della guerra.

Mentre il denaro rimane la motivazione principale per i russi che scelgono di combattere, il sociologo Grigory Yudin ritiene che l’emozione motivante tra i russi sia il risentimento causato dalla convinzione che la superiorità nazionale della Russia venga messa da parte dall’ordine globale. Alcuni russi, inorriditi dalle politiche aggressive della Russia, temono ancora la possibilità che il loro paese perda la guerra e smetta definitivamente di essere una potenza globale.

Questo senso di risentimento verso il mondo costituisce un pretesto per l’ascesa dei regimi fascisti. La Russia negli anni ’90 ha vissuto non solo una forte riduzione del tenore di vita, ma anche una crisi di identità nazionale. Ciò ha provocato una rabbia collettiva profondamente radicata e l’incapacità di governare il paese attraverso i tradizionali mezzi democratici.

Alexander Dugin rinfrescò le idee del filosofo politico Ivan Ilyin, offrendo ai russi un senso di identità radicato nel nazionalismo imperiale militarista. Questa è l’idea che la Russia agisca come contrappeso contro l’egemonia occidentale, guidando le nazioni unite dall’eurosianismo, dal tradizionalismo e dall’antiliberalismo. Se nazioni come l’Ucraina rifiutano di conformarsi, vengono etichettate come inesistenti o fasciste, giustificando la loro conquista e russificazione.

Altre due caratteristiche del fascismo evidenti in Russia sono la volontà della maggioranza della società di entrare in uno stato di mobilitazione accettando limitazioni ai diritti e alle libertà, e la presenza di una figura carismatica che funge da leader della nazione. Anche se più della metà della popolazione russa sarebbe favorevole a un trattato di pace con l’Ucraina, solo il 3% ritiene che ciò dovrebbe portare l’Ucraina a riconquistare la sovranità su tutto il suo territorio riconosciuto a livello internazionale.

Elena Davlikanova, themoscowtimes.com