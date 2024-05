Fedez ha avuto problemi di salute. Salta invito in Tv. “Non so perché dicano che sono in fin di vita”

AgenPress – Lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento. È quanto si apprende dallo staff del rapper. Non si ha però al momento conferma dell’ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni.

“Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita” replica Fedez su Instagram. “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi tutti che sto bene, ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave”. Come ha fatto sapere il suo staff è stato al pronto soccorso, ma non è ricoverato.