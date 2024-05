Iran. Mohammad Mokhber è il nuovo presidente ad interim. Come Raisi, è vicino alla Guida Suprema Ali Khamenei

AgenPress – Il vicepresidente Mohammad Mokhber ricoprirà fino a quando si terranno nuove elezioni il ruolo di Ebrahim Raisi, scomparso dopo che l’elicottero sul quale viaggiava si è schiantato nel nord ovest del Paese. Secondo la Costituzione iraniana, in caso di morte improvvisa del presidente, il primo vicepresidente assume infatti la carica ad interim, con l’approvazione della Guida suprema, mentre nuove consultazioni presidenziali dovranno essere tenute in cinquanta giorni.

“Annuncio cinque giorni di lutto pubblico e offro le mie condoglianze al caro popolo iraniano”, ha detto Khamenei in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa ufficiale IRNA.

“Mokhber gestirà il ramo esecutivo ed è obbligato a concordare con i capi del ramo legislativo e giudiziario l’elezione di un nuovo presidente entro un massimo di 50 giorni”.

Secondo l’articolo 131 della Costituzione iraniana, un consiglio composto dal primo vicepresidente, dal presidente del parlamento e dal capo della magistratura deve preparare la strada all’elezione di un nuovo presidente.

Mokhber , come Raisi, è considerato vicino a Khamenei, che ha l’ultima parola in tutte le questioni di stato. Mokhber è diventato il primo vicepresidente nel 2021 quando Raisi è stato eletto presidente.

Nato nel 1955 a Dezful, nell’ovest del Paese, Mokhber è ritenuto, com’era anche lo stesso Raisi, molto vicino ad Ali Khamenei, la Guida suprema dell’Iran, che nel sistema politico della Repubblica islamica ricopre il ruolo di capo dello Stato mentre il presidente è il capo del governo. Nominato primo vicepresidente dopo la vittoria di Raisi alle elezioni del 2021, Mokhber visitò Mosca lo scorso ottobre assieme ad una delegazione di funzionari iraniani che accettò di fornire missili superficie-superficie e droni all’esercito russo, secondo quanto riporta Reuters sul suo sito. Della stessa delegazione facevano parte anche due alti funzionari delle Guardie della rivoluzione iraniana e un funzionario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale.

Nel 2010, l’Unione Europea ha sanzionato Mokhber per presunto coinvolgimento in “attività relative ai missili nucleari o balistici”, anche se due anni dopo lo ha rimosso dalla lista. Nonostante la sua rimozione da parte dell’UE, nel 2010 gli Stati Uniti hanno anche designato la Sina Bank, gestita da Mokhber, come di proprietà del governo iraniano.

Nel 2013, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto ad un elenco di entità sanzionate 37 società supervisionate da Mokhber e anche Setad (Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam – Quartiere generale degli ordini esecutivi dell’Imam), un fondo di investimento legato alla Guida suprema, istituito su ordine del fondatore della Repubblica islamica, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, di cui l’attuale vicepresidente era stato in passato il capo.

Si dice anche che sia profondamente coinvolto in elargizioni clientelari corrotte per mantenere vari collegi elettorali vicini ai massimi leader del regime. Ha prestato servizio nella divisione medica del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche decenni fa. Inoltre, Mokhbar è stata una delle prime nomine di Raisi quando è stato eletto presidente nell’agosto 2021.

Inoltre, nel 2018, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato la Sina Bank con l’ordine esecutivo (EO) 13224 dell’autorità antiterrorismo. Ha rivelato che la Sina Bank ha finanziato i Basij, un’unità paramilitare volontaria all’interno dell’organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti, l’IRGC, secondo United Against. L’Iran nucleare (UANI).

Nel novembre 2020, l’UANI ha affermato che gli Stati Uniti hanno sanzionato la Fondazione Mostazafan, anch’essa precedentemente gestita da Mokhbar e che possiede la maggior parte delle azioni della Sina Banks, e ha sottolineato che le sue affiliate espropriano la ricchezza dei cittadini iraniani.

Sebbene Raisi non fosse potente quanto Khamenei, molti analisti credevano che l’Ayatollah lo stesse preparando come suo successore poiché Khamenei ha 85 anni ed è in cattive condizioni di salute da anni.

Non è affatto chiaro se Mokhbar, per quanto vicino sia a Khamenei, avrà lo stesso status di Raisi. Ciò potrebbe lasciare la questione del successore di Khamenei molto più aperta di prima, anche se lo stesso Raisi non aveva alcun controllo sull’incarico.

Un dibattito tra gli analisti è se un altro religioso come Khamenei sarà il prossimo leader supremo della Repubblica islamica o se un alto funzionario dell’IRGC cercherà di formare una nuova coalizione di intermediari del potere per prendere un maggiore controllo dalla classe religiosa.