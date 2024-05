Ucraina. Segretario Consiglio Sicurezza: comprendiamo chiaramente che la guerra finirà con i negoziati

AgenPress – L’Ucraina è chiaramente consapevole che la guerra finirà con i negoziati, motivo per cui ora promuove la formula di pace proposta dal presidente Volodymyr Zelensky.

Lo ha riferito Oleksandr Lytvynenko, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, intervenuto al 16° Forum della regione del Mar Baltico “NATO 2024 e l’Artico, Europa”. Lytvynenko ha sottolineato che la posizione del governo ucraino è molto semplice. “Sono convinto che sarà sostenuto dai partecipanti al vertice della pace in Svizzera nel giugno 2024”.

I principi fondanti del prossimo vertice mondiale sulla pace che si terrà in Svizzera in Ucraina sono stati sviluppati in una serie di incontri internazionali . Il vertice sarà incentrato sulla formula in 10 punti che comprende il ritiro totale della Russia dall’Ucraina, il perseguimento dei criminali di guerra e altri punti.

“Si tratta di un vero e proprio percorso diplomatico che ha tutte le possibilità di contribuire ad una pace giusta”, ha detto Lytvynenko.

“Ma non abbiamo bisogno di una tregua di due anni; abbiamo bisogno di una pace sostenibile per decenni, che consentirebbe lo sviluppo dell’Ucraina. E questa è una questione di garanzie di sicurezza”.

Finora oltre 30 paesi hanno aderito alla Dichiarazione congiunta di sostegno all’Ucraina del Gruppo dei Sette (G7). Regno Unito , Germania , Francia , Danimarca , Italia , Canada , Paesi Bassi , Finlandia e Lettonia hanno già firmato accordi bilaterali con Kiev.

Kiev sta preparando accordi di sicurezza bilaterali con altri sette paesi , compresi gli Stati Uniti.

Lytvynenko ha anche esortato i partner a inviare armi moderne all’Ucraina e ha chiesto un invito ad aderire alla NATO per Kiev al vertice di luglio a Washington.

Ucraina e Russia hanno tenuto colloqui di pace nella fase iniziale della guerra su vasta scala, ma non sono stati raggiunti risultati. L’Ucraina ha affermato che i negoziati con la Russia sono impossibili fino al completo ritiro militare. Nel settembre 2022, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che sarebbe stato aperto all’idea solo se il presidente russo Vladimir Putin non fosse più al potere .