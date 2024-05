Mentre Xi Jinping è ricevuto in Europa, la Cina alimenta la macchina da guerra russa contro l’Ucraina

AgenPress – Mentre il presidente cinese Xi Jinping ha visitato l’Europa questa settimana per discutere dell’Ucraina e del commercio, la Cina rimane la principale fonte russa di beni a duplice uso sanzionati, alimentando la guerra in corso.

“Circa il 90% delle merci considerate prodotti ad alta priorità dai paesi occidentali… (era) fornito dalla Cina ” come prodotti fabbricati in Cina o merci riesportate nel 2023, un forte aumento rispetto al 30% nel 2021, Nathaniel Sher, un analista di ricerca senior della Carnegie China.

Le aziende con sede in Cina riversano in Russia una vasta gamma di articoli – dai droni ai microchip e alle parti di macchine – compresi i prodotti fabbricati in Cina e quelli che aggirano i controlli sulle esportazioni occidentali tramite entità cinesi.

Finora Pechino ha rifiutato di fornire armi letali dirette alla guerra della Russia, e sia Kiev che l’UE hanno cercato di coinvolgerla negli sforzi di pace , sperando di sfruttare la sua influenza su Mosca.

Portare la Cina al vertice di pace guidato dall’Ucraina, previsto in Svizzera per metà giugno, è tra le massime priorità di Kiev, ha detto al Kyiv Independent una fonte nell’ufficio del presidente.

Il flusso di beni a duplice uso indica che la Cina non è così neutrale nella guerra come vorrebbe apparire.

“Sono necessari maggiori sforzi per ridurre la consegna alla Russia di beni a duplice uso che finiscono sul campo di battaglia”, ha affermato il 6 maggio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo aver incontrato Xi a Parigi.

Washington ha avvertito i suoi partner in aprile che il livello di questo sostegno non fa che aumentare, estendendosi anche all’intelligence geospaziale e ai propellenti missilistici.

Mentre le opzioni dell’Occidente sono limitate per quanto riguarda la vendita dei propri prodotti da parte della Cina, ci sono strade d’azione quando si tratta di rivendere i beni occidentali e aggirare le sanzioni.

Secondo gli esperti, un’azione coordinata da parte dei partner occidentali potrebbe contribuire ad aumentare i costi per Russia e Cina, riducendo questa vitale ancora di salvezza.

Nel 2023, la Cina era responsabile di circa il 90% delle importazioni russe di circa 50 articoli inclusi nell’elenco dei beni sanzionati “ad alta priorità” del G7, come microelettronica, apparecchiature di navigazione e comunicazione, ottica o macchine utensili a controllo numerico computerizzato (CNC). .

La Cina funge sia da produttore di questi articoli che da intermediario per la loro riesportazione da altri paesi, contribuendo ad aggirare le sanzioni.

Il ruolo del Paese come ancora di salvezza di Mosca per la produzione economica e militare è aumentato notevolmente da quando l’Occidente ha imposto ampie restrizioni commerciali alla Russia.

Mentre le esportazioni complessive cinesi verso il resto del mondo sono cresciute del 29% dal 2021, le esportazioni verso la Russia sono aumentate di ben il 121% , sottolineando il ruolo della loro partnership.

Quando si tratta di singoli articoli a duplice uso, le vendite di semiconduttori – vitali per la produzione di sistemi di comunicazione, radar, guida missilistica o apparecchiature per la guerra elettronica – sono balzate da 200 milioni di dollari nel 2021 a oltre 500 milioni di dollari nel 2022, secondo la Fondazione Russia Libera.

Diversi settori dell’industria della difesa e delle capacità militari russe sono rafforzati dal commercio cinese.

“La macchina logistica (della Russia) è davvero importante. Quindi camion, pezzi di ricambio, carrelli elevatori, tutto quel genere di cose che fanno andare avanti la macchina da guerra”, la Cina può fornire, ha affermato Edward Lucas, consulente senior presso il Centro per la politica europea Analisi (CEPA), in un commento per il Kyiv Independent.

Altri componenti chiave includono parti di droni e droni completi, microchip e altri dispositivi elettronici, ha aggiunto l’esperto.

“Quando si guarda a ciò che la Cina sta fornendo alla Russia, si tratta meno di (interi) sistemi, ma più di parti, in particolare di microelettronica, che la Cina ha fornito sempre più alla Russia negli ultimi anni… (che sono poi) integrate nei sistemi d’arma”, ha detto Mathieu Boulègue, membro senior della CEPA.

“Il nucleo di ciò che la Cina sta fornendo alla Russia in questo momento sono principalmente pezzi di ricambio, parti staccate, microelettronica, componenti che vengono cannibalizzati dall’industria militare russa.”