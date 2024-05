Israele. Il governo vota all’unanimità la chiusura di Al Jazeera finanziata dal Qatar. Motivi di sicurezza

AgenPress – Il governo israeliano ha votato all’unanimità per chiudere le operazioni del canale di informazione del Qatar Al Jazeera in Israele , quasi sei mesi dopo aver annunciato per la prima volta la sua intenzione di farlo a causa di preoccupazioni di sicurezza legate alla guerra Israele-Hamas.

Il Ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi ha firmato un ordine esecutivo subito dopo il voto, ed è quindi entrato in vigore immediatamente. In una dichiarazione video, Karhi ha definito Al Jazeera un “organo di incitamento ad Hamas”. Anche il primo ministro Benjamin Netanyahu ha scritto su X: “Il governo sotto la mia guida ha deciso all’unanimità: il canale di incitamento Al Jazeera sarà chiuso in Israele”.

La decisione, che richiede una ricertificazione ogni 45 giorni, include la chiusura delle trasmissioni di Al Jazeera in arabo e inglese; chiudere gli uffici di Al Jazeera in Israele; sequestrare le apparecchiature utilizzate per le sue trasmissioni; e limitare l’accesso ai suoi siti web.

La decisione si basa su una legge approvata dalla Knesset (parlamento) israeliano il 2 aprile, che scade il 31 luglio. La legislazione dovrà quindi essere prorogata se il governo desidera estendere la decisione oltre quella data. La legge stessa si trova anche ad affrontare un ricorso costituzionale presso l’Alta Corte di Giustizia da parte dell’Associazione per i Diritti Civili in Israele (ACRI) a causa della violazione della libertà di parola, e lo Stato ha tempo fino al 15 maggio per presentare la sua risposta preliminare alla corte.

All’inizio della guerra il governo ha approvato misure esecutive di emergenza che gli avrebbero consentito di chiudere temporaneamente Al Jazeera. Queste erano in vigore dal 21 ottobre al 20 gennaio. Tuttavia, il governo si è astenuto dall’applicare queste misure durante quel periodo, secondo quanto riferito, a causa di possibili conseguenze diplomatiche negative relative al Qatar, che era e continua ad essere un mediatore tra Israele e Hamas nei negoziati per la pace. un accordo per liberare gli ostaggi israeliani.

La legislazione approvata ad aprile mirava a dare al governo una base giuridica più solida per agire contro Al Jazeera. Nella sua decisione di domenica, il governo ha spiegato di aver riservato le opinioni dello Shin Bet del 9 aprile che ritenevano Al Jazeera una minaccia alla sicurezza nazionale. L’IDF e il Mossad hanno anche fornito pareri riservati a sostegno della limitazione delle trasmissioni di Al Jazeera in Israele.

Secondo la legge, la decisione deve essere portata entro 24 ore davanti al giudice capo regionale o al vice capo della giustizia, che poi hanno tre giorni per decidere se modificare o meno la decisione o limitare la durata del divieto.

La legge richiede l’approvazione sia del primo ministro che del gabinetto di sicurezza nazionale (NSC) del governo o del gabinetto generale. Il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva inizialmente previsto di approvare la decisione giovedì nel gabinetto di sicurezza nazionale, ma il voto sulla questione è stato rinviato alla riunione generale del gabinetto di domenica, secondo quanto riferito, a causa delle preoccupazioni di alcuni membri dell’NSC per le ripercussioni diplomatiche.

Nella sua istanza all’Alta Corte di Giustizia contro la legge, ha sostenuto che essa limitava inutilmente la libertà di parola ed era quindi incostituzionale. L’ACRI ha affermato che, sebbene non vi sia alcun dubbio sul fatto che Al Jazeera portasse avanti una narrazione “filo-palestinese”, questo non era un motivo sufficiente per chiudere la rete. Inoltre, la rete fornisce contenuti provenienti dagli stati arabi e include punti di vista arabo-israeliani che sono stati citati numerosi dai principali media israeliani, indicando che il suo contenuto è stato considerato importante, ha aggiunto l’ACRI. La ONG ha riconosciuto che Al-Jazeera aveva incluso contenuti che incitavano contro Israele. Tuttavia, secondo l’ACRI, la gravità di questo incitamento non è peggiore dell’incitamento contro i palestinesi sui principali siti web israeliani.

Giovedì l’ACRI ha presentato una richiesta affinché il tribunale emetta un’ordinanza temporanea che impedisca al governo di decidere di chiudere Al Jazeera fino all’udienza del caso. La corte ha respinto la richiesta e ha affermato che prenderà in considerazione un’ordinanza temporanea dopo aver ricevuto la posizione preliminare dello Stato.