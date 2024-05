Il primo ministro slovacco Robert Fico sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico

AgenPress. Il primo ministro slovacco Robert Fico, gravemente ferito in un tentato omicidio, rimane in terapia intensiva.

Fico è stato nuovamente operato oggi ha dichiarato il vice ministro della difesa Robert Kaliňák . Le condizioni restano gravi, ma si stanno facendo progressi. Ci vorranno alcuni giorni prima che si possano valutare le prospettive di una ripresa.

Il paziente ora è cosciente e stabile, ma è ancora ricoverato al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi”, ha detto la direttrice del Roosevelt Hospital. “I primi quattro giorni dopo una ferita da arma da fuoco sono i più difficili”, ha aggiunto. Ha visto progressi nella salute del Primo Ministro e ha espresso fiducia nonostante le sue gravi condizioni.

Lunedì dovrebbe esserci il consiglio medico per decidere come procedere, come ad esempio il trasferimento nella capitale Bratislava.