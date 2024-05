Attentato al premier slovacco Robert Fico. Ferito a colpi di arma da fuoco. E’ in pericolo di vita

AgenPress. Il premier slovacco Robert Fico è stato ferito a colpi di arma da fuoco. Appena uscito da una riunione di governo a Handlova, vicino Bratislava. L’aggressore che ha sparato al premier è stato arrestato dalla polizia.

Il primo ministro è ora sottoposto ad un intervento chirurgico. Secondo i media locali è molto grave: è stato raggiunto da diversi colpi al petto, allo stomaco e a un arto

“Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. È stato trasportato in elicottero a Banska Bystrica, perché il trasporto a Bratislava richiederebbe troppo tempo a causa della necessità di un intervento urgente. A decidere saranno le prossime ore”, si legge in una nota pubblicata sul profilo Facebook del primo ministro.