Florida. Chico Forti ha lasciato il carcere di Miami. E’ atteso in Italia: “Per me ora comincia la rinascita”

AgenPress – Chico Forti, l’uomo italiano condannato all’ergastolo in Florida (Stati Uniti) nel 2000, è uscito dal carcere di Miami e sarà presto trasferito in Italia. Lo dice il sito del Florida Department of Corrections, l’agenzia statale che si occupa del sistema carcerario, che indica come data di scarcerazione il 15 maggio. Forti ora si trova sotto la custodia dell’agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, in vista del suo trasferimento in Italia, annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo scorso 1° marzo. Non è chiaro quando Forti verrà trasferito, ma la procedura dovrebbe richiedere almeno un paio di settimane.

Nelle ultime ore, infatti, a Miami si è tenuta l’udienza in cui Forti ha siglato l’accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia, dove la corte d’Appello di Trento ha già convertito nelle scorse settimane la sentenza statunitense. Si tratta dell’ultimo passaggio prima del rientro. Nel frattempo Forti è trattenuto dall’Immigration and Customs Enforcement. Secondo fonti a lui vicine, nel giro di due o tre settimane dovrebbe riuscire a essere trasferito in Italia.

Ron DeSantis, governatore della Florida, Stato dove venne commesso il delitto e dove è detenuto Forti, ha autorizzato in marzo il trasferimento in Italia a patto che l’uomo sconti l’ergastolo in carcere. L’accordo fu preso “nell’interesse nazionale a beneficio del rapporto tra Stati Uniti e Italia”. Anche l’ex segretario di Stato Mike Pompeo si disse a favore. Ma a patto che la condanna venga scontata.

Perché in Usa continuano a essere convinti che non ci sia stato un errore giudiziario. La stessa polizia di Miami era contraria all’estradizione.

Nel giugno 2000 Forti, un producer televisivo ed ex campione di windsurf, venne condannato all’ergastolo per l’omicidio, avvenuto nel 1998, di Dale Pike, un australiano partito da Ibiza per andare a Miami, incontrare Forti e parlare di affari.

In media l’attesa per la consegna dopo la sentenza italiana di riconoscimento di quella straniera, conversione decisa nelle scorse settimane dalla corte d’Appello di Trento, è di circa 5 mesi. “Per me ora comincia la rinascita”, ha dichiarato Forti, poco prima del suo trasferimento. Il 65enne trentino si sarebbe detto “molto positivo” riguardo al suo nuovo trasferimento.