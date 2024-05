Superbonus. Conte: il governo abbandona famiglie ed imprese. Si sta consumando un super alibi al 110%

AgenPress – “Questo governo con questo decreto abbandona famiglie, imprese in difficoltà e viene meno agli impegni che esso stesso ha assunto e tutto questo è deprecabile, non si governa così”.

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, secondo il quale “sul Superbonus si sta consumando un super alibi al 110% per il governo, è una cosa inaccettabile. Giorgetti e Meloni dovrebbero affrontare questi temi con chiarezza, con linguaggio di verità, portando i dati non solo dei costi ma anche degli investimenti e di tutti i benefici e poi ovviamente questo scaricabarile è veramente indegno, abbiamo esponenti di FdI e Lega che hanno fatto a gara per estenderlo sul piano applicativo e prorogarlo, adesso quale è risultato vero?”.