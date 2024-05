ONU: più detriti di guerra a Gaza che in Ucraina

AgenPress. La Striscia di Gaza è piena di più detriti di guerra e macerie dell’Ucraina, ha detto il capo delle operazioni di sminamento delle Nazioni Unite. E il pericolo per i lavori di sgombero non si limita solo agli ordigni inesplosi, ma include anche la possibile esposizione a sostanze tossiche come l’amianto.

Il Servizio d’Azione contro le Mine delle Nazioni Unite (UNMAS) ha stimato che la quantità di detriti a Gaza a metà aprile fosse pari a 37 milioni di tonnellate, ovvero 300 chilogrammi per metro quadrato.

Ma il volume delle macerie non è l’unico problema, spiega l’UNMAS. Queste macerie sono probabilmente fortemente contaminate da UXO (ordigni inesplosi), ma la loro rimozione sarà ulteriormente complicata da altri pericoli presenti nelle macerie.

Si stima che ci siano oltre 800.000 tonnellate di amianto, ad esempio, solo tra le macerie di Gaza. Il minerale cancerogeno utilizzato nelle costruzioni richiede precauzioni speciali durante la manipolazione.

L’UNMAS, che lavora per mitigare le minacce poste da tutti i tipi di ordigni esplosivi, diventi l’organismo di coordinamento per l’azione contro le mine a Gaza. Ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di dollari, ma ha bisogno di altri 40 milioni di dollari per continuare il suo lavoro a Gaza nei prossimi 12 mesi.

Tuttavia, il settore nel suo insieme avrà bisogno di centinaia di milioni di dollari per molti anni per rendere Gaza di nuovo sicura per la popolazione.