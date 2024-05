Mosca. Peskov contro Cameron. Le sue dichiarazioni di colpire la Russia sono “un’escalation diretta”

AgenPress – Il Cremlino vede le dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico David Cameron sul diritto di Kiev di usare armi britanniche per colpire la Russia come “un’escalation diretta” che “potrebbe potenzialmente rappresentare un pericolo per la sicurezza europea, l’intera architettura di sicurezza europea”.

Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Ieri Cameron, in vista a Kiev, aveva detto all’agenzia Reuters che l’Ucraina ha appunto il diritto di impiegare le armi fornite da Londra per colpire il territorio russo.