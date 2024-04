Iran. Diede fuoco al hijab. Rapporto segreto rivela che Nika, 16 anni, fu molestata ed uccisa dalle guardie iraniane

Contrassegnato come “altamente confidenziale”, il rapporto riassume un’udienza sul caso di Nika tenuta dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), la forza di sicurezza che difende l’establishment islamico del Paese. Include quelli che si dice siano i nomi dei suoi assassini e dei comandanti anziani che hanno cercato di nascondere la verità.

La scomparsa e la morte di Nika Shakarami sono state ampiamente riportate e la sua foto è diventata sinonimo della lotta delle donne in Iran per maggiori libertà. Mentre le proteste di piazza si diffondevano in tutto l’Iran nell’autunno del 2022, il suo nome veniva gridato da una folla infuriata per le rigide regole del Paese sul velo obbligatorio [hijab].