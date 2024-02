Hamas replica a Netanyahu, i suoi commenti sono una forma di “spavalderia politica”

AgenPress – L’alto funzionario di Hamas Sami Abu Zuhri ha detto che “i commenti di Netanyahu sono una forma di spavalderia politica, che indica la sua intenzione di portare avanti il ​​conflitto nella regione”, ha detto Abu Zuhri. “Il movimento (Hamas) è pronto ad affrontare tutte le opzioni”.

Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha affermato che “la risposta di Hamas è stata formulata in modo tale che Israele la rifiutasse.

“La sua posizione porterà alla continuazione della guerra e invierà presto le nostre forze in altri luoghi di Gaza”, ha detto, accennando ad un’operazione militare a Rafah, vicino al confine egiziano.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, che è in Israele come parte del suo vorticoso tour in Medio Oriente per promuovere un accordo sugli ostaggi e un accordo di normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita, ha dato una svolta più ottimistica alla situazione.

Ha detto al presidente Isaac Herzog che gli Stati Uniti e Israele stanno osservando “intensamente” la risposta di Hamas.

“C’è molto lavoro da fare, ma siamo molto concentrati su questo lavoro e, si spera, sulla possibilità di riprendere il rilascio degli ostaggi interrotto tanti mesi fa.”

I funzionari israeliani e americani hanno parlato apertamente il giorno dopo che Hamas ha presentato la sua controproposta ad un accordo quadro USA-Israele in base al quale liberare gli ostaggi.

L’insistenza di Hamas su una pausa prolungata della guerra di 135 giorni, un cessate il fuoco permanente e un completo ritiro dell’IDF dall’enclave, hanno spento l’ottimismo secondo cui il rilascio dei prigionieri era dietro l’angolo.

Ha sottolineato la complessità di quello che probabilmente sarà un processo lungo.

Hamas ha chiesto un processo in tre fasi in cambio di un cessate il fuoco permanente

Durante la prima fase di 45 giorni, tutte le donne israeliane in ostaggio, i maschi sotto i 19 anni, gli anziani e i malati sarebbero stati rilasciati. In cambio, le donne e i minori palestinesi detenuti nelle carceri israeliane con accuse legate alla sicurezza verrebbero liberati e l’IDF si ritirerebbe dalle aree popolate di Gaza.

L’attuazione della seconda fase non inizierà finché le parti non concluderanno “colloqui indiretti sui requisiti necessari per porre fine alle operazioni militari reciproche e tornare alla completa calma”.

La seconda fase includerebbe il rilascio dei restanti ostaggi maschi e il completo ritiro israeliano da tutta Gaza. Corpi e resti verrebbero scambiati durante la terza fase.

Una fonte vicina ai negoziati ha affermato che la controproposta di Hamas non richiedeva la garanzia di un cessate il fuoco permanente all’inizio, ma che la fine della guerra avrebbe dovuto essere concordata durante la tregua prima della liberazione degli ultimi ostaggi.

Una seconda fonte ha detto che Hamas vuole ancora garanzie da parte del Qatar, dell’Egitto e di altri stati amici che il cessate il fuoco sarà rispettato e non crollerà non appena gli ostaggi saranno stati liberati.

“Vogliono che l’aggressione finisca e non temporaneamente, non dove (gli israeliani) prendono gli ostaggi e poi il popolo palestinese vive in una tritacarne”.

La proposta di Hamas – una risposta a un’offerta inviata la scorsa settimana dai mediatori del Qatar e dell’Egitto e approvata da Israele e Stati Uniti – è arrivata durante la più grande spinta diplomatica mai realizzata finora per una lunga sospensione dei combattimenti.

Hamas ha affermato che la campagna militare israeliana per distruggerlo ha causato oltre 27.000 vittime a Gaza. Israele ha affermato che oltre 9.000 di loro sono combattenti.

Una tregua temporanea durata una settimana a novembre ha visto il rilascio di 105 ostaggi in cambio del rilascio di circa 240 prigionieri di sicurezza palestinesi nelle carceri israeliane. Altri cinque ostaggi furono liberati separatamente e i corpi di 11 prigionieri furono restituiti a Israele. All’inizio della giornata, Blinken ha incontrato Netanyahu per quello che l’ufficio del Primo Ministro ha descritto come un “lungo incontro privato”.