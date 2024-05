Isw. Divieto di utilizzare armi Usa in Russia compromette la capacità dell’Ucraina di difendersi

AgenPress – Il divieto degli Stati Uniti alle forze ucraine di utilizzare armi di fabbricazione statunitense per attacchi all’interno della Russia sta compromettendo gravemente la capacità dell’Ucraina di difendersi dalle operazioni offensive russe nel nord della regione di Kharkiv.

Lo ha affermato l’Istituto per lo studio della guerra (ISW) in una nuova valutazione della campagna offensiva russa.

Secondo l’ISW, i funzionari statunitensi hanno ribadito la riluttanza della Casa Bianca a sostenere l’uso da parte dell’Ucraina di armi fornite dagli Stati Uniti negli attacchi contro obiettivi militari in Russia. La portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Sabrina Singh, ha dichiarato il 16 maggio che l’amministrazione Biden non ha cambiato la sua posizione contro le forze ucraine che utilizzano armi statunitensi per colpire obiettivi all’interno della Russia e che l’amministrazione ritiene che l’attrezzatura dovrebbe essere utilizzata per liberare il territorio ucraino occupato.

Secondo l’ISW, le limitazioni statunitensi e di altri paesi occidentali alla capacità dell’Ucraina di colpire obiettivi militari in Russia hanno creato un santuario nelle aree di confine della Russia da cui gli aerei russi possono condurre attacchi con bombe plananti e missili contro posizioni e insediamenti ucraini e dove le forze e le attrezzature russe possono riunirsi liberamente prima di entrare in combattimento.

“Questa politica statunitense sta compromettendo gravemente la capacità dell’Ucraina di difendersi dalle operazioni offensive russe nella regione settentrionale di Kharkiv”.

Il rapporto rileva inoltre che le forze russe sarebbero probabilmente in grado di estendere le forze ucraine lungo un ampio fronte e di fissare le truppe ucraine nell’area di confine internazionale anche se il ritmo delle operazioni offensive russe nella regione settentrionale di Kharkiv rallenta.

Secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina, le perdite complessive della Russia in combattimento in Ucraina al 18 maggio hanno già raggiunto circa 491.080, con 1.210 invasori uccisi o feriti in azione il giorno scorso.