Nato. L’esercito russo non ha forze sufficienti per ottenere una “svolta strategica” in Ucraina

AgenPress – Il comandante supremo alleato in Europa della NATO e il comandante del comando europeo degli Stati Uniti, generale Christopher Cavoli, hanno dichiarato il 16 maggio che le forze russe non hanno il numero necessario di truppe o le capacità per condurre operazioni sulla scala necessaria per ottenere e sfruttare una svolta a livello strategico in Ucraina, ed ha espresso fiducia che le forze ucraine “manterranno la linea” vicino alla città di Kharkiv.

Cavoli ha osservato che gli stati membri della NATO non hanno osservato che le forze russe accumulano le risorse necessarie per una tale svolta, supportando ulteriormente le recenti valutazioni dell’ISW secondo cui è improbabile che le forze russe ottengano guadagni operativamente significativi contro le forze ucraine più ben equipaggiate durante lo sforzo offensivo estivo russo.

I comandanti della NATO hanno anche indicato che le forze russe si stanno preparando per uno sforzo bellico a lungo termine. Cavoli ha affermato che le forze russe sono migliorate in alcune aree non specificate ma non sono riuscite a migliorare in altre, ma che l’esercito russo ha dimostrato di essere un’organizzazione che apprende.[

Il presidente del Comitato militare della NATO, il tenente ammiraglio Rob Bauer, ha dichiarato che la base industriale di difesa russa (DIB) è più efficiente di quella occidentale, ma che le forze russe hanno ancora difficoltà con la qualità delle truppe e l’addestramento, il tutto in linea con le valutazioni di lunga data dell’ISW sui tentativi della Russia di sostenere la sua lunga sforzo bellico a lungo termine nel mezzo di lotte a breve e medio termine con manodopera e materiale.