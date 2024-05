Chico Forti in tarda mattinata arriverà a Pratica di Mare con areo militare. Sarà poi portato al carcere di Verona

AgenPress – Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia.

L’aereo atterrerà in tarda mattinata nell’aeroporto militare di Pratica di Mare, subito dopo sarà poi portato nel carcere di Verona, in attesa di espletare le successive procedure.

“Apprendiamo con soddisfazione del rientro in Italia di Chico Forti, è una buona notizia”., ha commentato l’avvocato Carlo Delle Vedove, uno dei legali che ha seguito l’iter per il ritorno dagli Usa. . “Il trasferimento in Italia di Forti è il completamento di tutte le procedure giudiziarie, intraprese davanti alle autorità degli Usa. Con Forti ci siamo sentiti l’ultima volta lunedì, era un po’ ansioso, ci sentivamo tutti i lunedì. Ringraziamo tutte le autorità italiane e americane che hanno seguito il suo caso”.

“Dopo quasi 25 anni passati sulla porta dell’abisso e dell’inferno, forse stavolta l’incubo finisce davvero”, dice Gianni Forti, zio di Chico. “La situazione al momento è questa, Chico ha lasciato il carcere statale e adesso è in una struttura federale per l’immigrazione, sotto custodia e sempre a Miami. Adesso avrà corso la convenzione di Strasburgo e dovrà rientrare a quelle condizioni”.