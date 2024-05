Gaza. Blinken: unico ostacolo al cessate il fuoco è Hamas. Delegazione giunta a Il Cairo chiede garanzie dopo rilascio ostaggi

AgenPress – “Accettare un accordo di cessate il fuoco con Israele dovrebbe essere un “gioco da ragazzi” per Hamas, ma le motivazioni della sfuggente leadership del gruppo terroristico con sede a Gaza rimangono poco chiare”. Lo afferma il Segretario di Stato americano Antony Blinken.

“Hamas è l’unico ostacolo al cessate il fuoco a Gaza. Aspettiamo di vedere se, in effetti, accetteranno un sì per una risposta al cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi”, ha sottolineato Blinken. “La realtà in questo momento è che l’unica cosa che si frappone tra il popolo di Gaza e un cessate il fuoco è Hamas”.

I rappresentanti di Hamas sono arrivati in Egitto per i colloqui sul cessate il fuoco a Gaza per riprendere i colloqui di lunga data mediati da Egitto e Qatar che porrebbero temporaneamente fine ai combattimenti nella Striscia in cambio della liberazione di oltre 100 ostaggi detenuti dal gruppo terroristico dal 7 ottobre.

Alti funzionari di Hamas hanno detto ad Haaretz, prima del loro arrivo in Egitto dove continueranno i negoziati per un accordo, che secondo quanto riferito dai mediatori egiziani, Israele e gli Stati Uniti sono impegnati per un cessate il fuoco. Tuttavia, la questione cruciale per Hamas è se Israele riprenderà ad attaccare Gaza dopo che gli ostaggi verranno rilasciati. I funzionari – scrive il giornale – hanno aggiunto che il movimento chiede garanzie agli intermediari che Israele non riprenderà i combattimenti. Sabato arriverà al Cairo anche una delegazione del Qatar.

Notando che il gruppo terroristico “pretende di rappresentare” il popolo palestinese, Blinken ha detto: “Se è vero, allora accettare il cessate il fuoco dovrebbe essere un gioco da ragazzi”.

“Ma forse sta succedendo qualcos’altro, e nei prossimi giorni avremo un quadro migliore”.

Blinken ha sottolineato le difficoltà nei negoziati con Hamas, che gli Stati Uniti hanno designato come gruppo terroristico e con cui non collabora direttamente e che Israele ha promesso di eliminare dopo che alcune migliaia di terroristi guidati da Hamas hanno fatto irruzione oltre il confine il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone e sequestro di 253 ostaggi, per lo più civili, molti nel mezzo di atti di brutalità e violenza sessuale.

“I leader di Hamas con cui siamo indirettamente coinvolti – attraverso il Qatar, attraverso gli egiziani – vivono, ovviamente, fuori Gaza”, sottolinea Blinken.

“I decisori finali sono le persone che si trovano effettivamente nella stessa Gaza con le quali nessuno di noi ha un contatto diretto”.

Blinken si è rivolto al Forum di Sedona del McCain Institute in Arizona, pochi giorni dopo aver incontrato il primo ministro Benjamin Netanyahu e altri importanti leader durante la sua ultima visita in Medio Oriente.