Usa. L’UCLA cancella tutte le lezioni tra le proteste filo-palestinesi. Federazione ebraica sconvolta dalle violenze

AgenPress – L’UCLA ha annunciato oggi che tutte le lezioni sono state cancellate “a causa dell’angoscia causata dalla violenza avvenuta ieri sera a tarda notte sul Royce Quad”.

L’università ha affermato che la Royce Hall rimarrà chiusa fino a venerdì e che gli studenti dovrebbero controllare le notifiche sulle loro lezioni quando riprenderanno.

“Abbiamo la presenza delle forze dell’ordine in tutto il campus per contribuire a promuovere la sicurezza”, ha affermato l’università in una nota. “Gli affari studenteschi disporranno di personale essenziale nel campus per supportare i nostri studenti che sono stati colpiti da questa tragedia.”

Ci sono stati violenti scontri tra i manifestanti dell’accampamento filo-palestinese e i contro-manifestanti all’università durante la notte, e la polizia ha detto di aver risposto alla richiesta dell’università “a causa di molteplici atti di violenza”.

La Federazione Ebraica di Los Angeles ha dichiarato oggi di essere “sconvolta dalla violenza avvenuta ieri sera nel campus dell’UCLA”.

“Le azioni ripugnanti di alcuni contro-manifestanti la scorsa notte non rappresentano la comunità ebraica o i nostri valori”, ha affermato il gruppo in una nota. “Crediamo in un discorso pacifico e civico”.

Ha affermato che la violenza è stata “il risultato della mancanza di leadership da parte del Cancelliere e dell’amministrazione dell’UCLA”.

“Il Cancelliere ha consentito che nel corso di molti mesi si creasse un ambiente che ha fatto sentire gli studenti insicuri, ha consentito accampamenti illegali in violazione delle sue stesse leggi, si è rifiutato di censurare docenti e personale che violavano il Codice di condotta dell’UCLA ed è stato sistematicamente lento per rispondere quando le forze dell’ordine sono disperatamente necessarie”, si legge nella dichiarazione.

La federazione ha invitato il cancelliere e l’amministrazione dell’UCLA a chiudere l’accampamento e ad incontrare i leader della comunità ebraica.