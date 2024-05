Turchia. Erdogan: prima o poi il macellaio di Gaza (Netanyahu) morirà in carcere

AgenPress – “Prima o poi il macellaio di Gaza, (Benjamin) Netanyahu e coloro che prendono parte al genocidio di Gaza attenderanno la stessa fine”.

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan affermando che il premier israeliano Benjamin Netanyahu è destinato a morire in carcere come Ratko Mladic, condannato all’ergastolo per il genocidio di Srebrenica.

“Non pensate che Israele si fermerà a Gaza, se questo Stato terrorista non viene fermato, prima o poi metterà gli occhi sull’Anatolia con l’illusione che sia una terra promessa. Continueremo a stare dalla parte di Hamas che lotta per l’indipendenza del suo territorio e difende l’Anatolia”, ha aggiunto Erdogan, durante un discorso al gruppo parlamentare del suo partito Erdogan, dopo avere ribadito che non considera il gruppo palestinese un’organizzazione terroristica.