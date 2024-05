Monfalcone. Il sindaco Cisint lancia una petizione contro il velo integrale su tutto il territorio nazionale

AgenPress – “Vogliamo una legge che impedisca di girare con il volto coperto, qui abbiamo a che fare con gente che lo applica persino alle bambine in tenera età”.

Lo ha detto il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, candidata con la Lega alle prossime elezioni europee lanciando una petizione per una legge che vieti il velo integrale sul territorio nazionale.

L’occasione durante durante un evento elettorale a Pordenone, promosso assieme all’eurodeputata milanese Silvia Sardone. In collegamento anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini:

“Più le minacciano, più hanno la mia stima e il mio supporto. Le vedo sempre in televisione dove la Lega ha tutti contro: vuol dire che Anna Maria e Silvia valgono e a Bruxelles possono essere un valore aggiunto a chi non si piega a Macron e a chi non vuole riconoscere le nostre radici cristiane”, ha detto Salvini, che, come riporta una nota, sosterrà la raccolta di firme.

“Io non mi fermo – ha assicurato Cisint – ritengo questa campagna per un’Europa più vivibile una missione per fermare un modello dilagante che punta alla sostituzione di interi popoli e culture millenarie”. A margine dell’evento – conclude la nota – Salvini ha annunciato che il prossimo 12 maggio sarà in trasferta in Veneto e in Friuli Venezia Giulia “dove la Lega è il primo partito”.