Europee 2024, il M5s incassa l’endorsement del Partito Animalista Europeo. “Miglior programma animaliosta”

AgenPress. Il Partito Animalista Europeo invita a votare alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 il M5S in quanto risulta essere la lista con il miglior programma animalista rispetto ai concorrenti.

Il capitolo interamente dedicato è al punto 13 del programma elettorale pubblicato in rete ed approvato il 14 c.m., da considerare inoltre che il M5S ha aderito integralmente ai 10 punti di impegno dell’iniziativa “Anche gli animali votano” promossa dalle maggiori associazioni nazionali . Iniziativa sottoscritta da ben 26 candidati, record tra tutti i partiti.

“Il 7 maggio è stato organizzato un incontro presso l’ufficio parlamentare dell’On.Sergio Costa (M5S) ex ministro dell’Ambiente ed attuale vice presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell’ambiente, con le più’ rappresentative associazioni e movimenti animalisti nazionali per un confronto di approfondimento e scambio prima della pubblicazione del programma definitivo. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – .

Tutti i punti trattati sono condivisibili con il nostro programma, non importa se il divieto della pesca a strascico e dell’utilizzo dei pesticidi sono stati riportati in altri capitoli, pertanto per noi il M5S risulta essere la lista che rappresenta maggiormente la tutela degli animali, qualcun’altra ha un approccio troppo timido e generico tutte le altre sono dichiaratamente per lo sfruttamento e l’uccisione degli animali, invitiamo quindi tutte le persone libere e sensibili a votare alle prossime elezioni europee il M5S.”