Bandecchi (AP): Bene disponibilità di Mentana per confronto TV, Alternativa Popolare c’è

AgenPress. Stefano Bandecchi risponde “presente” alla chiamata di Enrico Mentana per un dibattito televisivo che raccolga, insieme, i leader dei partiti candidati alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 e commenta: “Accolgo con piacere la proposta del Direttore: Alternativa Popolare è un partito naturalmente disposto al dialogo e al confronto, che guarda con favore a ogni opportunità per parlare di politica in maniera e aperta e costruttiva.

La nostra è una forza autenticamente popolare e liberale che propone ai cittadini una rappresentanza attualmente assente nel panorama politico, dove a vincere sono gli estremismi e il populismo. Per queste ragioni, dopo aver portato le nostre idee in giro per l’Italia, saremo ben felici di poterci esprimere anche in questa sede”.