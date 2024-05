Europee. Baldini (Fuxia People): “Assurdo votare chi sicuramente rinuncerà”

AgenPress. “Candidarsi alle elezioni europee sapendo di non andarci anche se eletti e’ un inganno tutto italiano. Chi ha cariche politiche istituzionali apicali non si candida nei paesi europei. In Italia le elezioni europee vengono strumentalizzate, non c’è la consapevolezza di andare in Europa per rappresentare l’Italia dimenticando ciò che significa fare politica.

Si cerca solo di vedere chi sarà il leader che prende più voti, è come una sorta di “elezione di influencer” con escamotage che non hanno nulla a che vedere con le elezioni europee nel loro importante valore che hanno per l’Italia. E se Vannacci prenderà più voti della Meloni? Che succede? Votando per l’Europa si vota la persona ed e’ assurdo che si voteranno persone che sicuramente rinunceranno.

L’Italia e’ in una situazione economica sociale molto difficile ed e’ assurdo che in Italia le elezioni europee stanno diventando situazioni di marasma governate da egoismi politici personali”.

