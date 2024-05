Dati Ocse. Lucia Dello Russo (UN.I.COOP.): “Favorire accesso al credito e puntare sulla formazione”

AgenPress. “Lo scenario delineato nell’Economic Outlook dell’Ocse conferma le proiezioni pubblicate a febbraio secondo cui il Pil dell’Italia dovrebbe crescere dello 0,7% nel 2024 e dell’1,2% nel 2025. Se da un lato preoccupa la debolezza dell’attività economica prevista nel breve periodo, incoraggia il dato relativo al tasso di disoccupazione previsto al 7,4% nel 2024 e al 7,3% nel 2025”.

“Come rilevato nell’Economic Outlook, la rapida attuazione delle riforme strutturali nell’ambito della pubblica amministrazione come, peraltro, l’aumento degli investimenti pubblici legati al Pnrr sono essenziali per favorire una crescita stabile”.

Lo ha dichiarato la Presidente di UN.I.COOP. Avv. Lucia Dello Russo, in merito ai dati Ocse sul Pil italiano.

“Uno dei principali ostacoli che mina la sostenibilità delle cooperative è l’accesso al credito, spesso complicato a causa della scarsa capitalizzazione e dei tassi d’interesse elevati. È necessario, dunque, potenziare gli strumenti di finanziamento agevolato e introdurne di nuovi, supportando lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi o ibridi orientati all’impatto sociale. È prioritario, al contempo, puntare sulla formazione per favorire la creazione di figure professionali stabili e competenti, a partire dalle professioni green del futuro. In tale prospettiva occorrono ulteriori risorse per sostenere le imprese nei processi di transizione verso la sostenibilità ambientale, sociale, etica ed economica, e metterle in condizione di affrontare le sfide innovative della transizione tecnologica e digitale”.