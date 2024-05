Castellone: “Il Movimento 5 stelle candida in Europa persone credibili e con storie di valore”

AgenPress. “Il Movimento 5 stelle candida in Europa persone credibili e con storie di valore. Altre forze politiche invece prendono in giro gli elettori candidando persone che non andranno mai in Europa perché hanno già altri ruoli, come Giorgia.

Che vuole essere chiamata così perché dice di essere una del popolo, ma poi al popolo ha voltato le spalle perché non si sta occupando dei problemi del Paese. Noi abbiamo una visione chiara di Europa, che metta al centro la pace e la giustizia sociale e torni a parlare di ambiente e giovani, di lavoro e di futuro” – .

Lo scrive in una nota la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone.