Israele. Si teme che la Corte penale internazionale emetta mandati di arresto per Netanyahu e altri alti funzionari

AgenPress – Israele è fortemente preoccupato che la Corte penale internazionale possa emettere mandati di arresto per il primo ministro Benjamin Netanyahu , il ministro della Difesa Yoav Gallant e alti ufficiali militari già questa settimana.

Israele sta lavorando attraverso i canali diplomatici per cercare di fermare l’emissione dei mandati, ha detto lunedì il funzionario.

Alla domanda sui resoconti dei media sui mandati di arresto, la Corte penale internazionale ha detto a NBC News che “ha un’indagine indipendente in corso in relazione alla situazione nello Stato di Palestina” e che “non abbiamo ulteriori commenti da fare in questa fase”.

La corte ha avviato un’indagine tre anni fa su possibili crimini di guerra commessi da militanti israeliani e palestinesi risalenti alla guerra tra Israele e Hamas del 2014. Non ha fornito alcuna indicazione pubblica che i mandati di arresto siano imminenti e non è chiaro se Israele sia aspettandosi anche mandati di arresto per eventuali leader di Hamas.

La notizia arriva mentre cresce la pressione su Israele affinché fermi la sua offensiva militare a Gaza, che secondo i funzionari dell’enclave palestinese ha ucciso più di 34.000 persone da quando è stata lanciata in seguito agli attacchi terroristici guidati da Hamas il 7 ottobre.

Netanyahu ha parlato domenica sera con il presidente Joe Biden, e Israele è in attesa di una risposta da Hamas su una nuova proposta di cessate il fuoco .

Karim Khan, che ricopre il ruolo di procuratore capo della Corte penale internazionale, ha visitato la regione a dicembre e ha affermato che la sua indagine “stava andando avanti con ritmo, con rigore, con determinazione e con l’insistenza sul fatto che non agiamo sulla base delle emozioni ma su prove concrete”.

Né Israele né gli Stati Uniti riconoscono la giurisdizione della corte, anche se qualsiasi mandato metterebbe i funzionari israeliani a rischio di arresto in altri paesi, compresa gran parte dell’Europa.

“Come abbiamo affermato pubblicamente molte volte, la Corte penale internazionale non ha giurisdizione in questa situazione e non sosteniamo le sue indagini”, ha detto un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale.

Servirebbero anche come dichiarazione di alto profilo sulle azioni di Israele a Gaza e come uno sviluppo imbarazzante che metterebbe Netanyahu accanto al presidente russo Vladimir Putin come leader principale per affrontare tale azione da parte della Corte penale internazionale.

Netanyahu ha detto venerdì che Israele “non accetterà mai alcun tentativo da parte della Corte penale internazionale di minare il suo diritto intrinseco all’autodifesa”.

“La minaccia di sequestrare soldati e funzionari dell’unica democrazia del Medio Oriente e dell’unico stato ebraico al mondo è oltraggiosa. Non ci piegheremo”, ha detto in un post su X.

La Corte penale internazionale, con sede a L’Aia, nei Paesi Bassi, può accusare individui di crimini di guerra e altre accuse correlate. È separato dalla Corte internazionale di giustizia, che esamina i casi tra Stati e sta attualmente indagando se Israele abbia commesso atti di genocidio a Gaza.

Israele e gli Stati Uniti hanno respinto l’accusa