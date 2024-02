Usa 2024. Trump replica Putin. “Mi ha fatto un grande complimento”. Con Biden otterrà tutto ciò che vuole, come me no

AgenPress – L’ex presidente Donald Trump ha reagito al presidente russo Vladimir Putin dicendo che preferisce il presidente Joe Biden a Trump perché Biden è “più esperto” e “più prevedibile”, è un “grande complimento”.

“Il presidente russo Putin mi ha appena fatto un grande complimento, in realtà”, ha detto Trump durante una manifestazione elettorale a North Charleston, nella Carolina del Sud.

“Ha semplicemente detto che preferirebbe di gran lunga Joe Biden come presidente piuttosto che Trump. Questo è un complimento. Molte persone hanno detto: “Oh, cavolo, è un peccato”. No, no, è una buona cosa. E ovviamente lo direbbe.

L’ultimo commento di Trump arriva sulla scia di quello che ha recentemente affermato in una precedente manifestazione nella Carolina del Sud che avrebbe “incoraggiato” la Russia a “fare quello che diavolo vuole” con gli alleati stranieri degli Stati Uniti che non pagano i loro soldi. giusta quota” dei finanziamenti per la difesa – ricevendo reazioni negative da parte di alcuni critici.

L’ultimo commento di Trump è stato in risposta a quelli di Putin durante un’intervista con un corrispondente della televisione di stato russa, in cui avrebbe affermato di ritenere che la rielezione di Biden sarebbe una scelta migliore per gli interessi della Russia, anche se ha aggiunto che lavorerà con qualsiasi leader americano. .

“Biden è più esperto, più prevedibile, è un politico di vecchia formazione”, ha detto Putin. “Ma lavoreremo con qualsiasi leader americano di cui il popolo americano si fida”.

Al raduno di North Charleston, Trump ha detto che è un dato di fatto che Putin preferirebbe la vittoria di Biden perché lui stesso ha messo un freno agli interessi della Russia mentre era presidente, in particolare alla costruzione del Nord Stream 2, un controverso gasdotto tedesco-russo, che avrebbe portato gas naturale dalla Russia all’Europa.

“Ho fermato il Nord Stream 2 e Biden l’ha approvato subito dopo che me ne sono andato, quindi Putin non è un mio fan in realtà”, ha detto Trump, riferendosi al suo ruolo di presidente nel fermare la costruzione del gasdotto imponendogli sanzioni. e la successiva rinuncia di Biden alle sanzioni sul gasdotto, che secondo i critici avrebbe dato alla Russia il dominio energetico sull’Europa.

“Non vuole avermi. Vuole Biden perché gli verrà dato tutto ciò che vuole, compresa l’Ucraina”, ha affermato Trump riguardo alla relazione tra Putin e Biden. “Realizzerà il suo sogno di ottenere l’Ucraina grazie a Biden… L’unico presidente degli ultimi cinque che non ha dato nulla alla Russia è un presidente noto come Donald J. Trump”.

Durante la campagna elettorale, Trump ha ripetutamente pubblicizzato un buon rapporto con Putin, definendolo “intelligente” e sostenendo che se fosse stato rieletto, la guerra in corso tra Ucraina e Russia non sarebbe scoppiata.

Ma recentemente Trump si è anche arrabbiato per aver suggerito di “incoraggiare” la Russia a “fare quello che diavolo vuole” con gli alleati dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico che non contribuiscono con la loro “giusta quota” alla NATO – un commento diciamo che era uno scherzo.

“Uno dei presidenti di un grande paese si è alzato e ha detto: ‘Bene, signore, se non paghiamo e siamo attaccati dalla Russia, ci proteggerà?'”, ha detto Trump durante una manifestazione nella Carolina del Sud nel corso del 2019. fine settimana. “Ho detto, non hai pagato, sei delinquente… No, non ti proteggerei. Anzi, li incoraggerei a fare quello che diavolo vogliono.”

Mercoledì, durante il suo comizio a North Charleston, Trump ha ribadito l’idea di non proteggere gli alleati della NATO che non pagano la loro “giusta quota”, ma non è arrivato al punto di dire che avrebbe “incoraggiato” la Russia ad attaccarli. .

“Uno dei capi del paese si è alzato e ha detto, questo significa che se non paghiamo i conti, non ci proteggerete? Ho detto: “Questo è esattamente ciò che significa”. Non ti proteggerò”, ha detto Trump.

In risposta ai commenti di Trump sulla NATO al raduno di North Charleston, nella Carolina del Sud, Trump ha affermato che la campagna Biden-Harris ha fatto a Putin il miglior regalo di San Valentino: il permesso di “falciare” gli alleati americani.

“Donald Trump ha appena fatto a Vladimir Putin il miglior regalo possibile per San Valentino: la sua promessa con il mignolo di dare a Putin il via libera per falciare i nostri alleati in Europa se sarà eletto presidente.”