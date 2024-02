Elon Musk “tifa” Putin. Non può perdere la guerra contro gli ucraini. No aiuti all’Ucraina

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin non può perdere la guerra in Ucraina. Lo ha detto – riportano i media americani – Elon Musk nel corso di un evento virtuale su X insieme ad alcuni senatori repubblicani e all’ex candidato conservatore alla Casa Bianca Vivek Ramaswamy, tutti contrari al piano del Senato per concedere aiuti all’Ucraina. Anche Musk si è detto contrario al provvedimento per gli aiuti a Kiev: “queste spese non aiutano l’Ucraina. Prolungare la guerra non aiuta l’Ucraina”.

Elon Musk è apparso in una conversazione dal vivo su X il 12 febbraio insieme ai senatori repubblicani e all’ex candidato presidenziale Vivek Ramaswamy, dove i partecipanti si sono ampiamente espressi contro il passaggio di 60 miliardi di dollari in aiuti statunitensi all’Ucraina.

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 13 febbraio e passerà ora alla Camera controllata dai repubblicani, dove deve ancora affrontare ostacoli significativi.

Musk ha ricevuto elogi in tutta l’Ucraina all’inizio dell’invasione su vasta scala per aver aiutato il paese ad accedere a Internet attraverso la sua rete Starlink. Ha poi fatto numerosi commenti che hanno fatto arrabbiare gli ucraini, incluso il suggerimento di scambiare il territorio ucraino con un accordo di pace con la Russia.

Musk ha continuato ad amplificare opinioni che ricordano la propaganda russa, suscitando pubblici rimproveri da parte dei funzionari ucraini. Il senatore repubblicano JD Vance, che era presente alla conversazione di X Spaces con Musk, è stato uno degli oppositori più espliciti degli aiuti all’Ucraina al Senato.