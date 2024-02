Israele. Netanyahu dice no al cessate il fuoco e al rilascio dei prigionieri palestinesi

AgenPress – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha respinto le richieste di Hamas per un cessate il fuoco permanente in risposta a un potenziale accordo sugli ostaggi, aggiungendo che Israele combatterà fino alla “vittoria assoluta”.

Israele non accetterà le ultime condizioni di Hamas per un accordo sugli ostaggi, ma non ha escluso che continuino i negoziati per un accordo accettabile per garantire il rilascio dei restanti 136 ostaggi detenuti nell’enclave.

“Da quello che ho visto, anche tu diresti di no” all’offerta di Hamas, ha detto Netanyahu al giornalista che lo ha interrogato al riguardo.

Il primo ministro ha insistito sul fatto che il potere militare di Hamas deve essere smantellato prima che Israele possa prendere in considerazione un ritiro.

Hamas ha risposto ieri alla proposta di accordo, che i funzionari del Qatar che hanno contribuito a mediare le conversazioni hanno descritto come “positivo”. Ma Netanyahu ha indicato che le parti potrebbero essere ancora distanti, sottolineando oggi che non è impegnato a rilasciare prigionieri palestinesi nelle quantità su larga scala richieste da Hamas.

Netanyahu non ha detto apertamente se ha rifiutato la risposta di Hamas.

“Vorrei sottolineare ancora una volta che non esiste altra soluzione che la vittoria totale. Se Hamas sopravvive a Gaza, è solo questione di tempo prima del prossimo massacro”, ha sottolineato Netanyahu.

“L’asse del male dell’Iran e dei suoi affiliati continuerà senza ostacoli la sua campagna di uccisioni e aggressioni”.

Nel corso del briefing sono stati forniti anche alcuni spunti sulle conversazioni del primo ministro con il segretario di Stato americano Antony Blinken. Netanyahu ha detto ai giornalisti di aver informato Blinken che l’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, deve essere sostituita.

L’UNRWA è la principale organizzazione umanitaria per i civili palestinesi non solo a Gaza, ma anche nella regione più ampia, compresa la Cisgiordania occupata e oltre 2 milioni di rifugiati in Giordania, Libano e Siria.