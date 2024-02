Israele. Netanyahu: vicini alla vittoria con distruzione Hamas. Blinken: siamo per uno Stato palestinese

AgenPress – “Siamo quasi vicini alla vittoria, che è la distruzione totale di Hamas. Se ci arrendiamo ad Hamas non solo non arriveremo al rilascio degli ostaggi, ma ad un secondo massacro. Il giorno dopo la guerra, sarà il giorno dopo Hamas. A Blinken ho detto che dobbiamo smilitarizzare completamente Gaza”.

Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu che ha incontrato il segretario di stato Usa Antony Blinken.

All’incontro hanno partecipato anche altri funzionari israeliani come il ministro della Difesa Yoav Gallant e il direttore del Mossad David Barnea, secondo un video dell’inizio dell’incontro diffuso dall’ufficio di Netanyahu.

Blinken, che è alla sua quinta visita nella regione dallo scoppio della guerra, sta cercando di portare avanti i colloqui per il cessate il fuoco, spingendo allo stesso tempo per una più ampia soluzione postbellica a Gaza.

Ha espresso la speranza di un accordo per il rilascio degli israeliani rapiti da Hamas in cambio di una pausa prolungata nella guerra a Gaza.

“C’è molto lavoro da fare, ma siamo molto concentrati su questo lavoro e speriamo di poter riprendere il rilascio degli ostaggi che è stato interrotto”, ha detto Blinken ai giornalisti all’inizio del suo incontro a Gerusalemme con il presidente israeliano Isaac Herzog.

Blinken e altri alti funzionari statunitensi vedono l’accordo per il rilascio dei restanti ostaggi in cambio di una pausa prolungata nella guerra tra Israele e Hamas come la migliore via da seguire per lasciare spazio ai colloqui per ottenere una più ampia integrazione di Israele nella regione, compresa una normalizzazione.

Discussioni sulla struttura di Gaza una volta finita la guerra, su come l’Autorità Palestinese – che esercita un autogoverno limitato in alcune aree della Cisgiordania occupata – debba essere riformata per governare potenzialmente l’enclave densamente popolata e sull’identificazione di un percorso per uno Stato palestinese sono tutte variabili nella stessa equazione, secondo i funzionari statunitensi.

Garantire che più aiuti umanitari raggiungano Gaza e siano distribuiti a chi ne ha bisogno dipende anche dalla fine dei combattimenti, dicono i funzionari.

Blinken ha detto a Herzog che avrebbe condiviso con lui ciò che ha sentito nel suo incontro con funzionari sauditi, egiziani e del Qatar sulla più ampia integrazione di Israele nella regione.

“Credo che sia possibile un futuro molto positivo e potente che integri realmente Israele nella regione e affronti i suoi più profondi bisogni di sicurezza per poter vivere in pace e in vera sicurezza e risponda anche alle aspirazioni del popolo palestinese”, ha detto Blinken.