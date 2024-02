Gaza. Ex ostaggi a Netanyahu: se si continua così non ci sarà nessun ostaggio da salvare . Anche tra i giovani

AgenPress – Sei donne rapite a Gaza in ottobre e rilasciate durante l’accordo di cessate il fuoco di novembre con Hamas hanno tenuto una conferenza stampa mercoledì per chiedere al governo israeliano di restituire gli ostaggi.

Sharon Aloni-Kunyo, 34 anni, del kibbutz Nir Oz, che è stata liberata dalla prigionia con le sue due figlie di tre anni, Yuli ed Emma, ​​sta ancora aspettando il ritorno di suo marito, David.

“136 ostaggi aspettano senza ossigeno, cibo o speranza di essere salvati. Il prezzo è alto, ma abbandonare gli ostaggi è una macchia storica”.

“Siamo arrivati ​​al momento della verità”, ha detto Kunyo. “Il momento più terribile di tutti quando sei destinato a decidere chi è per la vita e chi è per la morte, chi tornerà e chi diventerà preda degli animali umani.”

L’ex ostaggio Adina Moshe , il cui marito è stato ucciso da Hamas, ha detto di essere stata rilasciata ma che i suoi amici sono ancora prigionieri. Ha ricordato le sofferenze prima del suo rilascio, i suoi timori che i suoi amici potessero non essere sopravvissuti, e poi si è rivolta direttamente al primo ministro.

“Mi rivolgo a lei, signor Netanyahu”, ha detto Moshe. “Tutto è nelle vostre mani. Ho molta paura e temo che se Hamas continua con questa linea di collasso, non ci saranno più prigionieri da rilasciare.”

Nili Margalit , 41 anni, di Nir Oz, l’infermiera che ha trascorso il suo tempo in prigionia aiutando gli altri ostaggi, ha detto: “Se non tornano a casa, tutti sapranno che vivono in un paese che non è impegnato nella loro sicurezza; che la solidarietà è morta.

Avival Siegel , 62 anni, rapita da Kfar Aza insieme a suo marito Keith, che è ancora in prigionia, ha detto: “Se li salviamo, salveremo lo Stato di Israele, e questa sarà una vittoria completa”.

Adina Moshe , 72 anni, di Nir Oz, il primo ostaggio israeliano ad essere identificato per il rilascio nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco con Hamas, si è rivolta al primo ministro Benjamin Netanyahu e ha detto: “Tutto è nelle vostre mani”.

“Se continuate su questa linea di distruzione di Hamas, non ci saranno più ostaggi da salvare. Anche tra i giovani. C’è chi ha bisogno di medicine; li conosco e li ho educati. Abbiamo sorvegliato i confini per tutti questi anni. Non ce ne siamo andati quando siamo stati bombardati. Non ce ne siamo mai andati. Siamo sempre rimasti. Amiamo il paese; non me lo porteranno via. Rivoglio il mio paese; la morale del mio paese non esiste più”.

Sahar Kalderon , 16 anni, di Nir Oz, ha detto: “Farò di tutto perché mio padre torni a casa”, aggiungendo: “Un’ora lì c’è l’inferno. La mia anima è stata assassinata. Tutti lì vengono nuovamente assassinati ogni giorno.