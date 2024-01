Donald Trump condannato a pagare a E. Jean Carroll 83,3 mln di dollari per diffamazione. Farà appello

I giurati hanno impiegato meno di tre ore per raggiungere un verdetto nella corte federale di Manhattan dopo un processo durato cinque giorni . La somma che l’ex presidente degli Stati Uniti è stato condannato a pagare superava di gran lunga il minimo di 10 milioni di dollari richiesto da Carroll. Trump intende fare appello.

Il caso di Carroll è diventato un problema nella campagna di Trump per riconquistare la Casa Bianca nelle elezioni americane di novembre . Trump è il favorito per la nomination repubblicana per sfidare il presidente democratico Joe Biden , che lo aveva battuto nel 2020.

Trump ha assistito alla maggior parte del processo, ma non era in aula per il verdetto.