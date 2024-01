Hamas respinge proposta Netanyahu di una tregua di due mesi e rivendica uccisione 21 soldati israeliani

AgenPress – Hamas ha rifiutato la proposta israeliana per un cessate il fuoco di due mesi in cambio del rilascio degli ostaggi. Lo riferisce un alto funzionario egiziano, in condizioni di anonimato.

Secondo la fonte, Hamas ha rifiutato insistendo sul fatto che non saranno liberati altri ostaggi finché Israele non cesserà la sua offensiva e si ritirerà dalla Striscia. La proposta prevedeva inoltre la liberazione di detenuti palestinesi dalle carceri di Israele e l’autorizzazione per i leader di Hamas a Gaza di trasferirsi in altri Paesi.

Le Brigate Qassam di Hamas hanno rivendicato l’incidente di ieri che ha ucciso 21 soldati delle forze di difesa israeliane.

In una dichiarazione su Telegram oggi, l’ala militare di Hamas ha affermato che le sue forze “hanno preso di mira una casa” in cui era “rintanata” una forza ingegneristica israeliana.

Ciò ha portato a “un’esplosione delle munizioni e dell’attrezzatura tecnica di cui era in possesso, facendo saltare completamente in aria la casa”, ha detto Hamas.

La dichiarazione afferma inoltre che i combattenti di Hamas hanno distrutto un carro armato dell’IDF e fatto esplodere un campo minato nella stessa area della casa, provocando ulteriori feriti e morti.