Taiwan. L’esercito sta ampliando 7 basi militari come contromisura agli attacchi missilistici cinesi

AgenPress – Il Ministero della Difesa Nazionale ha deciso di ampliare le piste di sette basi dell’aeronautica militare in tutta la nazione in risposta alla minaccia degli attacchi missilistici balistici cinesi.

Dopo aver condotto valutazioni approfondite e consultato le controparti statunitensi, l’esercito ha deciso di standardizzare la larghezza della pista a 60 metri. Lo ha riferito il Liberty Times. Ciò ridurrebbe i tempi di riparazione della pista a seguito di un attacco missilistico.

Se prima il tempo necessario per riparare uno o due grandi crateri su una pista richiedeva quattro ore, ora ne bastano 2,5. Dopo l’ampliamento, le riparazioni potrebbero essere completate in meno di 2,5 ore, consentendo agli aerei da combattimento di decollare rapidamente per contrattaccare.

Lo standard da 60 metri era basato sulla base aerea Ching Chuan Kang di Taichung, costruita con l’aiuto degli Stati Uniti e progettata per ospitare bombardieri B-52 e altri grandi aerei da trasporto. Molte delle piste militari di Taiwan hanno attualmente una larghezza compresa tra 45 e 50 metri.