Messaggio del Presidente Mattarella in occasione dell’inaugurazione del murale dedicato a Gigi Riva

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Vice Presidente del Comitato “Una statua per Gigi Riva”, Giovanni Dore, il seguente messaggio:

«In occasione dell’inaugurazione, presso lo Stadio Amsicora di Cagliari, dell’immagine” raffigurante Gigi Riva, mi è gradita l’occasione per salutare tutti i partecipanti a questa significativa iniziativa.

Gigi Riva ha scelto di essere sardo, di condividere i valori identitari ed umani di questa terra.

Il rapporto intenso di Gigi Riva con la Sardegna è cresciuto nel tempo sino a fare di essa la sua casa, non solo scegliendo di giocare solo nella Squadra del Cagliari per tutto il periodo del suo impegno professionale, ma decidendo di continuare a vivere nell’Isola anche dopo il termine della sua attività sportiva.

Fondamentale il suo ruolo di calciatore nella Nazionale italiana e successivamente di dirigente quando la Squadra azzurra conquistò la vittoria nei mondiali di calcio del 2006.

Gigi Riva, oltre ad essere un grande campione e un indimenticabile protagonista del calcio italiano, rappresenta un esempio di lealtà sportiva, una testimonianza straordinaria per le nuove generazioni di come debba intendersi lo sport, di come il “calcio giocato” possa essere un esempio di quei valori che sono determinanti nel rendere un eccellente giocatore anche un grande uomo».