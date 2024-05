Salone del Libro, Padiglione Cina celebra 700 anni Marco Polo

AgenPress. “In occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, i principali editori cinesi provenienti dalla Provincia di Zhejiang hanno deciso di partecipare come espositori al Salone Internazionale del Libro di Torino, con l’intento di promuovere gli scambi culturali attraverso la cooperazione editoriale tra Italia e Cina,” lo dice Chen Ming, presidente di ANGI, Associazione Nuova Generazione Italo Cinese, presentando il Zhejiang Pavilion (“Leggere Zhejiang, innamorarsi di Zhejiang”, Padiglione 2, stand K134-L133), promosso dall’Assessorato al Commercio di Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) in collaborazione con ANGI (è previsto un video saluto del vice assessore provinciale dello Zhejiang, Hu Zhenfang).

Dal 9 al 12 maggio, il Padiglione Zhejiang ospiterà la Presentazione dei tre volumi sulla civiltà Lianzhu in lingua italiana (Edizioni Pedrini / Zhejiang University Press); i dodici sigilli di bronzo ovvero i segni zodiacali cinesi realizzati applicando antiche tecniche artigianali (con Paola Gribaudo, Presidente dell’Accademia Albertina Belle Arti di Torino); le storie di Liu Bowen, Capo Consigliere del primo imperatore della dinastia Ming (con Pan Xuanpu della Zhejiang New Reading Culture Communication); le antiche costruzioni architettoniche in mortasa e tenone, uno dei patrimoni culturale del Celeste Impero (con Liu Wenhui della Hangzhou Wanfeng Cultural Creative e il professor Carlo Ostorero del Politecnico di Torino).

Nel corso del Salone, infine, si discuterà sulle opportunità internazionali di scambio delle proprietà intellettuali (con Ni Jiazhou della Hangzhou Xinyuyi Patent Agency e con Ennio Pedrini della Edizioni Pedrini).