Liguria. Giovanni Toti si avvale della facoltà di non rispondere. Viminale: non si può inviare commissione indagine

AgenPress – Il governatore della Liguria Giovanni Toti, secondo quanto si appende, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio davanti al Gip. Toti è assistito dall’avvocato Stefano Savi.

“È destituita di ogni fondamento giuridico la richiesta rivolta al ministero dell’Interno di valutare l’invio di una commissione di indagine presso la Regione Liguria”, spiegano fonti del Viminale in merito alla richiesta avanzata da alcuni esponenti dell’opposizione di inviare una commissione ispettiva in Regione dopo l’inchiesta che ha portato all’arresto del governatore Giovanni Toti, così come è stato fatto per il comune di Bari. “Non esiste infatti – proseguono le fonti – una norma di legge che attribuisca tale facoltà al Viminale nei confronti di una Regione”. E allo stesso modo “il ministero dell’Interno non ha il potere di valutare o attuare il commissariamento”.