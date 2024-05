Brindisi. Incidente in uno zuccherificio. Muore un operario di 46 anni. Era impegnato in attività di manutenzione

AgenPress – Un operaio 46enne di Latiano è morto questa notte in seguito ad un incidente sul lavoro che si è verificato all’interno di un zuccherificio a Brindisi. A quanto si apprende l’uomo era impegnato per conto di una ditta esterna in alcune attività di manutenzione sull’impianto, quando per cause in corso di accertamento, il nastro gli avrebbe tranciato un braccio, provocando una grave emorragia. Vano ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118.

L’incidente è avvenuto dopo la mezzanotte nello stabilimento che si trova sulla strada per Fiume Piccolo. A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro del 46enne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo trasportandolo a piano terra, gli ispettori dello Spesal e la Polizia.

“È una notizia che tocca l’intera comunità di Latiano e che ci addolora enormemente. Ci stringiamo attorno alla famiglia dell’operaio che ha perso la vita sul lavoro. Non è possibile uscire da casa per andare al lavoro e non tornare”, ha detto il sindaco di Latiano, Cosimo Maiorano. “Usciamo dal primo maggio, festa dei lavoratori, in cui da più parti è stata denunciata la situazione di mancanza di sicurezza e di precarietà e oggi piangiamo un’altra morte”, prosegue. “Spero che la normativa diventi più stringente per rendere effettiva la sicurezza sui luoghi di lavoro”.