Netanyahu: “Andremo a Rafah e distruggeremo i battaglioni di Hamas, con o senza accordo”

AgenPress. Israele prenderà provvedimenti contro Hamas a Rafah, nel sud di Gaza, anche se l’organizzazione islamica radicale accetterà una recente proposta israeliana di cessate il fuoco.

Oggi in un incontro con i parenti degli ostaggi israeliani e dei soldati caduti, Netanyahu ha detto: “Andremo a Rafah e distruggeremo lì i battaglioni di Hamas – con o senza accordo“.

Il capo del governo israeliano ha anche affermato: “L’idea di fermare la guerra prima che tutti i suoi obiettivi siano stati raggiunti è fuori questione. L’obiettivo è ancora la “vittoria totale” sull’organizzazione terroristica islamica Hamas”.

Al Cairo sono attualmente in corso negoziati indiretti su un nuovo accordo per il cessate il fuoco nella guerra di Gaza e il rilascio di ulteriori ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi. Ci si aspettava che, se fosse stato raggiunto un accordo, Israele inizialmente si sarebbe astenuto da un’azione militare a Rafah.

Gli Stati Uniti, altri paesi e organizzazioni umanitarie hanno ripetutamente messo in guardia il governo di Netanyahu contro un’offensiva su larga scala a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. La città al confine con l’Egitto è sovraffollata di centinaia di migliaia di profughi.